Владимир, 5 сентября, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Водителя, подозреваемого в наезде на сотрудника полиции, задержали во Владимирской области. Об этом 4 сентября, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что по подозрению в совершении наезда на сотрудника полиции задержан 39-летний житель Коврова. Задержанный уже допрошен в качестве подозреваемого, по его месту жительства проведён обыск, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что подозреваемый был лишён права управления транспортными средствами по решению суда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Владимирской области водитель автомобиля ГАЗ не не выполнил требование сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться. При этом правонарушитель совершил наезд на сотрудника ППС, затем бросил автомобиль в лесу и сбежал. Сотрудник полиции был доставлен в медучреждение с травмой ноги.

СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Личность правонарушителя была установлена.