Посёлок городского типа Серебряные Пруды, Московская область, 5 сентября, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Двое сотрудников Госавтоинспекции погибли при столкновении автомобиля полиции с фурой в Серебряных Прудах в Подмосковье. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авария произошла около 19:30 мск на 157 километре автодороги «Каспий». Столкнулись грузовой автомобиль и легковой служебный автомобиль ГИБДД. В результате ДТП от полученных травм погибли два сотрудника Госавтоинспекции.

Уточняется, что оба погибших были лейтенантами полиции. Руководство ГУ МВД России по региону выразило соболезнования родным и близким погибших инспекторов. Их семьям окажут всю необходимую помощь, заверили в ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что водитель автомобиля ГАЗ в Ковровском районе Владимирской области сбил сотрудника патрульно-постовой службы и скрылся с места наезда. После ДТП сотрудника полиции доставили с травмой в медучреждение для оказания необходимой помощи, а водитель ГАЗа бросил своё транспортное средство в лесу и скрылся.

Позднее личность водителя, подозреваемого в наезде на сотрудника полиции, установили и задержали. Задержанный допрошен в качестве подозреваемого, по его месту жительства проведён обыск, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.