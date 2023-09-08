Москва, 8 сентября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая масть», участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями. Об этом 8 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео. МВД России Задержание лидеров неонацистской группировки «Белая масть»

В спецоперации участвовали сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России и органов безопасности, СК России, ФСИН и Росгвардии.

«По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории России серии тяжких преступлений, направленных в том числе против интересов страны», ― указала Волк.

Места проживания активных участников криминального сообщества оперативники выявили в ряде субъектов России, участников задержали. Среди них ― лица, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе экстремистской направленности.

В ходе обысков у задержанных обнаружили нацистскую символику, атрибутику и литературу, изъяли холодное и огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

Следователи возбудили уголовное дело по трём статьям УК РФ.

«Фигуранты заключены под стражу», ― сообщила представитель МВД.

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Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ 4 сентября задержали в Херсонской области члена украинского националистического формирования, главаря группировки, участвовавшей в блокаде Крыма. Задержанный возглавлял ячейку экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также добровольно вступил в «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Санкт-Петербурге задержали готовившего теракт члена запрещённой проукраинской организации. Злоумышленник планировал поджечь автомобили МВД. Его привлекут к ответственности по статье о покушении на террористический акт.