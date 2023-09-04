Херсон, 4 сентября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области члена украинского националистического формирования, главаря группировки, участвовавшей в блокаде Крыма, сообщила 4 сентября пресс-служба херсонского главка ФСБ.

«УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин России, житель Геническа 1973 г. р., причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что задержанный возглавлял ячейку экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также добровольно вступил в «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).