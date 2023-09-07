Донецк, 8 сентября, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 92 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 313 единиц различных боеприпасов. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По данным, опубликованном в Telegram-канале представительства, за прошедшие сутки на донецком направлении ВСУ совершили 71 обстрел из артиллерии, в том числе с кассетной боевой частью, и РСЗО, на горловском — 17 обстрелов, на ясиноватском — 4 обстрела.

Под огнём украинской реактивной и ствольной артиллерии оказались Донецк, Горловка, Ясиноватский район, Зайцево и Макеевка.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября украинские военные обстреляли избирательный участок в Новой Збурьевки Херсонской области. Председатель избиркома региона Марина Захарова сообщила, что при помощи сотрудников правоохранительных органов голосование перенесли в другое место.

Позднее в результате обстрела автомобиля возле города Васильевка в Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины пострадали женщина и ребёнок. Женщина получила осколочное ранение ноги, её тринадцатилетний сын — минно-взрывную травму и осколочное ранение груди.