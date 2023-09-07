Мелитополь, 7 сентября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Женщина и ребенок пострадали в результате обстрела автомобиля с детьми в Запорожской области, совершенного украинскими военными, сообщил в своём Telegram-канале руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Канал Владимира Рогова

«Сегодня на автодороге возле города Васильевка Запорожской области нацистами обстреляна легковая машина, в которой ехала семья с двумя детьми», — написал он.

Женщина получила осколочное ранение ноги, а её тринадцатилетний сын — минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Пострадавших отвезли в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

Угрозы для жизни раненых нет. Мужчина и девочка, которые также были в машине, не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта стало известно, что в прифронтовой зоне военнослужащий ВСУ остановил машину с женщиной и её маленьким ребёнком за то, что она обогнала воинскую колонну. Военный обругал её и грубо потребовал документы, а после того, как она стала говорить по-русски начал стрелять.

14 июля появилась информация о том, что украинские диверсанты в районе города Угледара (ДНР) открыли стрельбу по мирным жителям, которые проезжали мимо на автомобиле. В результате нападения погибли два человека.

24 июля в городе Алёшки Херсонской области ВСУ обстреляли карету скорой помощи. Из-за действий украинских военных оказалась ранена фельдшер.