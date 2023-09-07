Москва, 8 сентября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Пожар площадью 800 квадратных метров произошёл в складском помещении на востоке Москвы. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании поступила в 00:02 мск, на место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Возгорание произошло на складе, расположенном по адресу Кусковская улица, 26Б. Площадь горения составляет 800 кв. метров, к ликвидации пожара привлечены более 90 человек и 29 единиц техники.

Отмечается, что тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой внутри здания. Информация о пострадавших не поступала.

Как уточнили в Дептрансе Москвы, движение по Кусковской улице частично перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре в доме престарелых в Долгопрудном в Московской области. В результате пожара медицинская помощь понадобилась семи пенсионерам.

Также сообщалось о ликвидации пожара в неэксплуатируемом здании около Ленинградского вокзала в Москве, на Комсомольской площади, дом 1А, строение 14. Произошло возгорание крыши, пожар оперативно ликвидирован, информация о пострадавших не поступала.