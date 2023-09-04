Москва, 4 сентября, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Пожар в районе Ленинградского вокзала Москвы полностью ликвидирован. Об этом в понедельник вечером, 4 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Москве. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что крыша неэксплуатируемого здания около Ленинградского вокзала в Москве загорелась по улице Комсомольская площадь, дом 1А, строение 14.

Как передавало ИА Регнум, по предварительным данным, причиной пожара около Ленинградского вокзала стал загоревшийся мусор, огонь от которого перешёл на складской ангар. Площадь пожара составила около сотни квадратных метров.