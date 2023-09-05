Долгопрудный, Московская область, 5 сентября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Пожар потушили в доме престарелых в городе Долгопрудном в Московской области, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Инцидент произошёл в «Подмосковной звезде» в микрорайоне Павельцево. В ночь на 5 сентября в здании вспыхнул пожар. Из дома престарелых эвакуировали 49 человек.

«Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет. Сотрудниками Территориального центра медицины катастроф осматриваются семь человек», — сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре в доме №22 на улице Васильева поступило в 05:23 мск. Загорелось кирпичное трёхэтажное здание.

В 05:54 мск пожар локализовали на площади 20 кв. м, в 05:57 — ликвидировали открытое горение, в 06:50 пожарные завершили ликвидацию последствий возгорания, уточнили в ведомстве.

Крупный пожар в доме престарелых вспыхнул в прошлом году 23 декабря в Кемерове. В результате ЧП погибли 22 человека, ещё шестеро пострадали.

Возгорание произошло из-за нарушений в системе отопления. Как выяснилось, приют размещался в частном доме без разрешительных документов на оказание соответствующих услуг. Организатора дома престарелых арестовали.