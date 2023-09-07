Херсон, 7 сентября, 2023, 21:16 — ИА Регнум. ВСУ 7 сентября обстреляли избирательный участок в посёлке Новая Збурьевка Херсонской области, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

«Были зафиксированы провокации с украинской стороны. Одной из таких провокаций стал артиллерийский обстрел в непосредственной близости с работой участковой комиссии в Голопристанском районе в посёлке Новая Збурьевка», — сказала она.

Захарова сообщила, что избирательная комиссия при помощи правоохранителей перенесла голосование в другое место. Она подчеркнула, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по участковой комиссии и гражданам, пришедшим выразить свою волю.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября ВСУ обстреляли избирательный участок в селе Очеретоватое Запорожской области. В этом время там проходило досрочное голосование, которое стартовало в новых регионах 31 августа. Комиссия продолжила работу, несмотря на обстрел.

Единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября. Впервые в нём примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе страны выдвинули 115 кандидатов от 18 политических партий и 10 самовыдвиженцев.