Льгов, Курская область, 7 сентября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Следователи курчатовского следственного отдела СУ СК по Курской области возбудили уголовное дело в связи со смертью 22-летней девушки, отравившейся шаурмой. Об этом 7 сентября сообщило следственное региональное управление ведомства в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что днём 6 сентября девушка в городе Льгов купила шаурму в киоске, а когда съела, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Медики доставили пострадавшую в больницу, где она умерла.

Следователи собирают данные для определения причастных к преступлению. Кроме того, ещё девять человек, купившие шаурму в том же киоске, обратились за медицинской помощью.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в одном из кафе произошло массовое отравление посетителей, которые если шаурму и курицу гриль. В больницы обратились 53 человека, в том числе двое детей. Из них 42 пострадавших госпитализировали. Медики выявили сальмонеллёз у 20 отравившихся. По этому делу задержали троих женщин. Двух из них отправили под стражу, одну — под домашний арест.