Москва, 4 сентября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), Центра политической конъюнктуры (ЦПК) и ведущие российские социологи дали финальные прогнозы на выборы-2023. Специалисты озвучили его 4 сентября во время круглого стола «Выборы-2023: на финишной прямой» на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Модератор мероприятия, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев заявил, что ни одна избирательная кампания не похожа на другую. С ним согласился глава научного совета ЦПК Алексей Чеснаков, который привёл ключевые особенности текущей кампании, а именно — губернаторских выборов. По его словам, главной особенностью стала масштабность и широта вовлечённости в процессы, а также свою роль сыграли доминация референдумного типа кампаний и консолидация избирателей в период проведения специальной военной операции.

«Третья особенность — восприятие власти как основы стабильности. Четвёртая — снизилась конфликтность по партийным основаниям в риторике. Градус сильно снизился по сравнению с предыдущими годами. Пятая — сохраняется высокая вовлечённость парламентских игроков», — сказал он.

В круглом столе приняли участие и представители крупнейших социологических агентств страны, которые озвучили актуальные прогнозы и электоральные расчёты по итогам выборов глав субъектов. Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что может ожидать Ивановскую область, Москву, Приморский и Красноярский края.

Так, он заявил, что по результатам опросов действующий глава Ивановской области Станислав Воскресенский может получить 83,1%, мэр Москвы Сергей Собянин 77%, а явка на столичных выборах должна составить 38,2%.

«Электоральный расчётный показатель действующего губернатора Приморского края Олега Кожемяко составляет 75,6%. Электоральный расчётный показатель врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова — 71,4%. Явка в регионе по прогнозам составит 34,9%», — подытожил спикер.

Данные подтверждают тезис, что большинство выборов губернаторов пройдёт по референдумному сценарию, когда избиратели выказывают одобрение главным кандидатам, и это касается в том числе и тех регионов, где назначены новые врио, например, Омской области. Электоральные расчёты привёл директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, который исследовал Алтайский край, Новосибирскую и Орловскую области, а также Республику Хакасия.

Так, в Алтайском крае лидирует действующий губернатор Виктор Томенко с показателем 68%, в Новосибирской области наблюдается схожая ситуация, в Орловской области действующий губернатор Андрей Клычков по расчётам набирает 79%.

Эксперты отметили, что политическая инфраструктура готова к выборам, как и общественные наблюдатели. Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова заявила, что сейчас в регионах завершаются последние семинары по программе, разработанной Общественной палатой России и Ассоциацией НОМ, а с июня по сентябрь при содействии общественных штабов организовали 1309 обучающих семинаров в 49 регионах, в которых приняли участие более 100 тыс. будущих наблюдателей.

«Важно отметить, что обучающий модуль наиболее востребован в регионах, где отмечается высокий уровень конкуренции, проходят выборы федерального уровня или совмещено несколько кампаний разного уровня. Например, в Архангельской области обучено более 1600 наблюдателей, в Тюменской области — более 2200 наблюдателей, в Красноярском крае обучено порядка 4,5 тыс. наблюдателей, в Кемеровской области — 4258 человек», — сообщила она.

В завершение круглого стола специалисты отметили, что уже 12 сентября эксперты ЭИСИ и социологи подведут итоги выборов 2023 года.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 4 сентября, что Владимир Путин в конце недели примет участие в едином дне голосования и, вероятнее всего, сделает это в электронном формате. Он отметил, что с большой долей уверенности можно предположить, что и на этот раз российский лидер выберет именно такой способ голосования. Песков добавил, что это удобно, быстро, надёжно.