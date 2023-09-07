Грозный, 7 сентября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра в Грозном рухнул строительный кран, погиб человек, сообщили 7 сентября в минздраве Чечни.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, зафиксировала факт смерти человека, который упал с высоты», — процитировало пресс-службу ведомства РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа рабочий погиб при обвале на шахте в Кривом Роге Днепропетровской области. Ещё один человек получил травмы.

23 августа двое рабочих погибли на Кубани в селе Красная Поляна в Назаровском районе: при обслуживании сушильного комплекса их засыпало зерном. Рабочие попытались самостоятельно устранить образовавшийся засор при работающем оборудовании.