Назаровский район, Красноярский край, 23 августа, 2023, 09:39 — ИА Регнум. В Назаровском районе Красноярского края двое рабочих агрокомплекса погибли: их засыпало зерном во время обслуживания сушильного комплекса. Об этом 23 августа рассказали журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Двоих рабочих насмерть засыпало зерном в Назаровском районе. Прокуратура начала проверку охраны труда на сельхозпредприятии», — указали в пресс-службе.

Во время проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства на предприятии и в случае оснований надзорное ведомство примет меры реагирования. Региональная прокуратура поставила на контроль ход доследственной проверки.

В пресс-службе отметили, что трагический инцидент произошёл в селе Красная Поляна, когда аппаратчик обработки зерна с помощником осуществляли обслуживание сушильного комплекса в агрокомплекс.

«Предположительно, они попытались самостоятельно устранить образовавшийся засор при работающем оборудовании. В результате работники оказались затянуты вглубь контейнера с сырым зерном и погибли от недостатка воздуха», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января на сельхозпредприятии в Тамбовской области двоих рабочих насмерть засыпало зерном. Мужчины оказались на дне ёмкости, предназначенной для просушки зерна.

В августе 2022 года в Пермском крае насмерть засыпало зерном работницу зернохранилища. На предприятии произошло обрушение металлической конструкции, в результате чего на женщину высыпалось зерно объёмом не менее 100 тонн.