Кривой Рог, Украина, 24 августа, 2023, 15:13 — ИА Регнум. На шахте «Терновская» в украинском Кривом Роге 24 августа произошёл обвал во время работ, один человек погиб. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

(сс) tunaolger

«В Кривом Роге произошёл обвал на шахте «Терновская», погиб один человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, есть данные, что ещё один человек получил травмы при обвале.

По предварительной информации, погибшему было 43 года. На место прибыли правоохранители.

Ранее в Кривом Роге обвал в шахте произошёл в декабре 2021 года. Тогда также погиб один человек.

В мае 2019 года обвалилась шахта во Львовской области. Тогда погибли двое шахтёров, младшему из которых был 21 год.