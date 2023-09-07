Ростов-на-Дону, 7 сентября, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Жителям повреждённых в результате падения беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону домов в случае необходимости предложат жильё. Об этом 7 сентября сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале.

Официальный портал городской думы и администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко

Как уточнил Логвиненко, место падения беспилотника на улице Пушкинской огорожено, движение автотранспорта на участке улицы в районе падения дрона ограничено в связи с работой экстренных служб. Глава города попросил водителей выбирать альтернативные маршруты.

«Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде», — отметил мэр Ростов-на-Дону.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские военные в ночь на 7 сентября сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, которые пытались атаковать объекты на территории России в Московской и Ростовской областях.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата в Ростове-на-Дону. В результате падения беспилотника на земле произошло возгорание, получили повреждения несколько автомобилей. Кроме того, повреждены фасады и выбиты окна как минимум трёх зданий.