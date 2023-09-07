Вашингтон, 7 сентября, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Окончательного краха экономики Евросоюза выжидает Россия, понимая, что для Украины уже давно всё кончено. Такое заявление сделал 6 сентября экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

Макгрегор указал, что украинцы «давно уже смотрят в бездну», поэтому Россия, прекрасно понимая это, решила выжидать. По мнению экс-советника Пентагона, в Москве ждут двух вещей: переговоров с Киевом, которые до сих пор так и не были начаты, и обрушения экономики Европы.

Макгрегор пояснил, что перед Евросоюзом сейчас стоит не только проблема рецессии в экономике, но и проблема обеспечения газом и нефтью в преддверии приближения зимы.

«Думаю, что ЕС в беде, поэтому полагаю, что российская позиция заключается в том, чтобы подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится», — заявил Макгрегор.

При этом аналитик подчеркнул, что Россия не ставит своей целью уничтожение украинцев, так как с самого начала объявила о намерении «жить с Западом и украинцами». В то же время западные страны, как указал Макгрегор, выступают исключительно за поражение России с её последующим раздроблением, чего никогда не произойдёт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-советник Пентагона полковник Макгрегор, президент США Джозеф Байден должен заставить киевские власти пойти на мирные переговоры с Россией. По его мнению, разжигаемый Вашингтоном конфликт на Украине, слабеющая экономика США, рост преступности и миграционный кризис требуют решительных действий от Белого дома.

В свою очередь ирландский историк Джеффри Робертс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники будут вынуждены принять все выдвигаемые Россией условия.