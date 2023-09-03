Вашингтон, 3 сентября, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Президента США Джо Байден должен заставить киевские власти пойти на мирные переговоры с Россией. Об этом 3 сентября заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Ron Sachs — CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Сейчас самое время для переговоров. Именно Вашингтону, а не Москве, нужен выход из многочисленных катастроф. Миритесь, дураки!» — написал Макгрегор.

По его мнению, разжигаемый Вашингтоном конфликт на Украине, слабеющая экономика США, рост преступности и миграционный кризис требуют решительных действий от Белого дома.

Как ранее сообщало, ирландский историк Джеффри Робертс заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его западные союзники будут вынуждены принять все выдвигаемые Россией условия. Он отметил, что на Западе много иллюзий по поводу того, на каких условиях будет перемирие. По его словам, это будет тяжёлая и горькая пилюля для Украины.

Бывший агент британской разведки MI6 Алистер Крук заявил, что на Украине боятся, что в преддверии президентских выборов в США Байден подтолкнёт Зеленского к мирным соглашениям с Россией. По его мнению, киевское руководство опасается мирного соглашения, условия которого будут означать полную капитуляцию Украины.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что Москва открыта к переговорам с Киевом, но действующие власти Украины запретили их сами себе. В МИД не раз отмечали, что переговоры могут начаться при выполнении всех требований, поставленных перед началом СВО, а также при условии признания новых территориальных реалий — возвращения в 2022 году ещё четырёх, помимо Крыма, регионов в состав России.