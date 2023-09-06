Киев, 7 сентября, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 сентября, встретился с государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном. Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Разговор с госсекретарём Блинкеном… Мы всегда высоко ценим визиты американских партнёров», — говорится в сообщении, к которому украинский президент прикрепил видео с фрагментом встречи.

Также Зеленский поблагодарил американского госсекретаря за визит и поддержку, которую США оказывают Украине в бюджетной и военной сферах. Блинкен, в свою очередь, отметил, что приехал в Киев по личной просьбе американского президента Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, ранее Энтони Блинкен, после прибытия в Киев, провёл встречу с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Коллеги обсудили возможные поставки тактических баллистических ракет ATACMS, разработанных американской компанией Lockheed Martin, а также вопросы обеспечения безопасности коридоров для вывоза украинского зерна.

Позднее Энтони Блинкен на совместной с Дмитрием Кулебой пресс-конференции объявил о выделении Украине дополнительного пакета финансовой помощи в размере одного миллиарда долларов. Около 660 миллионов долларов от общей суммы будут переданы в качестве военной помощи.