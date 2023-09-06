Вашингтон, 6 сентября, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Власти США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в новом пакете помощи на $175 млн. Об этом 6 сентября сообщил Пентагон.

В соответствии с опубликованным пресс-релизом ведомства, новые поставки включат в себя 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. При этом отмечается, что сами танки Киев ещё не получил. Помимо этого, в пакет также войдут боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи.

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