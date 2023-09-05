Вашингтон, 5 сентября, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Белый дом ведет обсуждение с Конгрессом США вопроса о выделении Украине запрошенного ранее дополнительного пакета помощи и считает эти переговоры конструктивными, заявил журналистам советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Он уточнил, что в диалоге задействованы как Палата представителей, так и Сенат. Советник надеется, что в итоге Конгресс всё же одобрит предоставление Киеву дополнительных средств, чтобы «Украина имела то, что ей необходимо».

Ранее администрация США направила запрос к Конгрессу о выделении украинской стороне помощи в размере $24 млрд. При этом $13,1 млрд из этом суммы приходится на военную поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что представление Киеву многомиллиардной военной помощи со стороны США связано с крупными заработками семьи действующего главы Белого дома Джо Байдена. Он призвал Конгресс отказать администрации Соединённых Штатов в одобрении любых дополнительных платежей Украине из «опустошённого» бюджета.

11 августа газета The Washington Post написала, что Палата представителей, где большинство представляют члены Республиканской партии, может не согласовать выделение средств на военную помощь Украине. 12 августа член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон опубликовал обращение 12 конгрессменов-республиканцев, потребовавших от Джо Байдена отозвать запрос о предоставлении помощи Киеву.