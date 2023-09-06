Киев, 6 сентября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Новый глава украинского минобороны Рустем Умеров пообещал сделать «всё возможное и невозможное» для захвата Киевом территорий, которые тот считает своими. Он написал об этом 6 сентября в соцсетях.

EPA/ТАСС Рустем Умеров

«Я сделаю всё возможное и невозможное для победы Украины», — отметил новый украинский министр.

Умеров пояснил, что под этим он имеет в виду захват «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает своими, и каждого живущего там человека.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Верховная рада Украины утвердила кандидатуру Умерова на пост министра обороны страны. За это проголосовали 338 депутатов при одном воздержавшемся и 21 не участвовавшем в голосовании.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны. Украинский лидер также сообщил, что на эту должность назначат Умерова, который на тот момент занимал должность главы Фонда госимущества.

Украинская рада 5 сентября одобрила увольнение Резникова с занимаемого поста. Ранее в этот же день Дмитрий Песков не стал комментировать отставку главы украинского минобороны. Представитель Кремля отметил, что сегодня какие-либо назначения никак не влияют на суть киевских властей в целом.

Республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией в конце сентября 2022 года по итогам референдумов. ДНР и ЛНР восемь лет являлись самостоятельными государствами. О суверенитете эти регионы заявили ещё в 2014 году по итогам волеизъявления жителей, подавляющее большинство которых выступило за независимость. Запорожская и Херсонская области до сентября 2022 года входили в состав Украины.