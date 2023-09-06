Киев, 6 сентября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Верховная рада большинством голосов назначила Рустема Умерова на пост министра обороны Украины. Об этом 6 сентября сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

«Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины», — написал он.

Кандидатуру Умерова поддержали 338 депутатов при одном воздержавшемся и 21 не участвовавшем в голосовании.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны. Он уточнил, что теперь эту должность займёт глава Фонда госимущества Умеров.

Верховная рада 5 сентября одобрила увольнение Резникова с поста главы украинского минобороны. Это решение поддержали 327 депутатов.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отставку украинского министра обороны. По его словам, сейчас какие-либо назначения не могут каким-то образом повлиять на суть Киева в целом.