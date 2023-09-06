Москва, 6 сентября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Следственный комитет 6 сентября предъявил заочные обвинения в диверсии и убийстве командиру 383-го полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурдинюку.

Иван Шилов ИА Регнум

«Установлено, что Бурдинюк спланировал и организовал запуск с территории Харьковской области Украины беспилотных летательных аппаратов Ту-141 «Стриж», которыми в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года нанесены удары по аэродромам, расположенным на территории России», — сообщили в СК.

Украинского военного обвинили в групповом покушении на убийство двух и более лиц, диверсии и убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Вместе с тем Бурдинюка объявили в международный розыск и заочно избрали ему меру пресечения в виде ареста.

Как сообщало ИА Регнум, следствие установило, что в 2022 году он и его сообщники сформировали в составе ВСУ 383-й отдельный полк и совершили два налёта на российские территории. В октябре 2022 года оснащённый бомбой с поражающими элементами беспилотник UJ-22 Airborne взорвали над военным аэродромом Шайковка в Калужской области. В результате взрыва никаких последствий не наступило. Позднее ещё одним эпизодом работы полка стала атака на аэродром Рязань (Дягилево) 5 декабря 2022 года, когда под удар беспилотников «Стриж» попали российские бомбардировщики. В результате погибли трое военнослужащих, пострадали семеро. Помимо этого, получили повреждения авиационная управляемая ракета Х-32, автомобили и здания инженерно-авиационных служб эскадрилий.

Минобороны России сообщало тогда о предотвращении атак украинских БПЛА не только на Дягилево, но и на аэродром Энгельс в Саратовской области. Ведомство отметило, что целью атак была российская стратегическая авиация. Судебным решением Бурдинюк должен быть арестован в случае его задержания на территории России или экстрадиции в неё.