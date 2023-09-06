Москва, 6 сентября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка обвинили в совершении тяжких преступлений военные следственные органы Следственного комитета России. Об этом 6 сентября сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По данным следствия, полковник Бурденюк вместе с неустановленными лицами из руководства минобороны Украины ответственен за неоднократную организацию налётов БПЛА на территорию России, в том числе с последующими атаками на военные аэродромы. В результате таких атак пострадали как военнослужащие, так и военная техника.

В отношении Бурденюка возбуждено уголовное дело, ему инкриминируется целый ряд преступлений, включая убийство двух и более лиц, а также покушение на убийство. Следствием установлено, что в феврале–марте 2022 года полковник со своими сообщниками сформировали 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов. Полк вошёл в состав украинской армии.

7 октября 2022 года БПЛА UJ-22 Airborne, управляемый военнослужащим 383-го полка, вторгся в воздушное пространство России и был взорван в калужской области над территорией военного аэродрома Шайковка. Несмотря на то, что БПЛА был оснащён мощной бомбой с поражающими элементами, в результате взрыва никаких последствий на земле не наступило «по независящим от членов организованной преступной группы обстоятельствам».

Второй эпизод произошёл 5 декабря 2022 года. В этот день украинские военнослужащие нанесли с помощью БПЛА Ту-141 «Стриж» удар по аэродрому Рязань (Дягилево), где находились бомбардировщики. В результате атаки погибли трое военнослужащих, ещё семеро пострадали. Кроме того, «в результате взрыва БПЛА были повреждены три размещенных на аэродроме самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки «ЗИЛ» и «КИА Соренто», а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий».

Минобороны России сообщало тогда о предотвращении атак беспилотников не только на Дягилево, но и на аэродром Энгельс в Саратовской области. В военном ведомстве отмечали, что целью налёта являлась стратегическая авиация России, налёт был отражен, жертв среди гражданского населения удалось избежать.

По решению суда командир ВСУ должен быть заключен под стражу на два месяца в случае его задержания на территории РФ или экстрадиции в Россию. В связи с тем, что Бурденюк находится на территории Украины, он объявлен в международный розыск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) собрала доказательства гибели жителей Изюма в Харьковской области в 2022 году из-за обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами. HRW уже публиковали данные о применнении ВСУ запрещённых боеприпасов.

Так, 31 января HRW представила данные о применении ВСУ противопехотных мин «Лепесток». В организации сообщили, что в Изюме из-за украинских мин погибли 11 мирных жителей, около 50 получили ранение, в том числе пятеро детей