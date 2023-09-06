Москва, 6 сентября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Польше не нужно посылать какие-то новые сигналы России, чтобы в очередной раз показать свою антироссийскую направленность и продемонстрировать агрессию в отношении Москвы — история помнит насыщенные конфликтами взаимоотношения России и Польши. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил кандидат исторических наук, политолог и публицист Михаил Смолин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее британская газета Express написала, что Польша послала сигнал президенту России Владимиру Путину, укрепив оборону на границе с Российской Федерацией. Газета утверждает, что Варшава хочет приобрести несколько американских батарей системы противоракетной обороны Patriot для усиления безопасности своей границы с Россией.

По мнению историка Смолина, какие-то новые сигналы со стороны Варшавы являются излишними, поскольку история отношений России и Польши насыщена конфликтами и агрессией со стороны поляков.

«Это всё видно из истории, когда впервые поляки нападали на российское государство ещё в Х веке, а последнее зафиксировано в ХХ веке. Отсюда можно представить, насколько печальна история наших взаимоотношений! И их новый сигнал ничего не добавит. Поляки — это такие записные исторические русофобы, которые и сформировали европейскую русофобию», — поделился Смолин.

По мнению историка, никакие американские системы Patriot ничего нового не дадут Варшаве, а более того, наоборот, могут спровоцировать эффект бумеранга, когда республика сама окажется под угрозой удара от России, если будет накалять обстановку на границе с Калининградом.

«Для нас это (размещение систем Patriot. — Прим. ред.) небольшая проблема. Для поляков, наоборот, они подставляют свою страну, размещая военные системы, потому что сама территория становится объектом для поражения. Поляки выступают бесплатными помощниками американцев с глупым самопожертвованием», — отметил историк.

По его мнению, Варшава не решится начать какие-то активные военные действия против Москвы, к тому же никто в НАТО не даст республике на это права.

«Иначе они подставят другие страны перед большой проблемой. Но уже не отнять эту традицию поляков бежать впереди натовского паровоза. Дело в том, что большую роль в жизни поляков играют исторические обиды и им не даёт покоя факт, что они так и не смогли построить свою империю», — заключил Смолин.

Ранее обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас написал, что на Западе не рассматривают Польшу как демократическую республику. В её отношении используется термин «иллиберализм», обозначающий гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.

Как заявил в беседе с ИА Регнум научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин, Польша хочет превратиться в значимый центр силы, который США будут учитывать в своём военном планировании, и уже демонстрирует серьёзную подготовку к противостоянию с потенциальными противниками НАТО, в том числе с Россией.