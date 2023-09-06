Варшава, 6 сентября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Польша послала сигнал России, усилив оборону на границе, заявило 6 сентября британское издание Daily Express. По мнению его авторов, это связано с опасениями Польши угроз со стороны Белоруссии и в связи с украинским кризисом.

Soeren Stache/dpa/Global Look Press ЗРК Patriot в Польше

«Польша укрепляет свои возможности по защите границ, что является чётким предупреждением президенту России», — говорится в материале.

Издание отметило, что приоритетной для Польши стала восточная граница. Отмечается, что Варшава якобы намерена купить дополнительные системы противоракетной обороны.

Как передавало ИА Регнум, литовский министр внутренних дел Агне Билотайте 16 августа проинформировала, что Литва, Латвия и Польша рассматривают вариант коллективного закрытия границ с Белоруссией. Позднее Литва приостановила работу двух из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за «геополитической обстановки». В белорусском МИД заявли, что власти страны прагматично с учётом интересов жителей соседних стран будут реагировать на закрытие пунктов пропуска на границе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Латвия, Литва и Польша закрытием границ с Белоруссией сделают хуже исключительно себе. По его мнению, страны просто «хотят выпендриться» и «бегут впереди паровоза».