Москва, 6 сентября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. За два месяца в России выявили более 200 нелегальных оружейников. Кроме того, правоохранители прекратили деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом 6 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту», ― уточнили в ЦОС.

Спецоперацию сотрудники ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией провели в июне и июле в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе. Также рейды прошли, в частности, в Алтае, Башкирии, Дагестане, Крыму, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, ДНР и ЛНР.

Помимо этого нарушителей выявили в Алтайском и Забайкальском краях, Астраханской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Херсонской, Челябинской и Еврейской автономной областях.

В результате спецоперации из незаконного оборота изъяли 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 22 пулемёта, 58 пистолетов-пулемётов, 251 винтовку, карабин и ружьё.

Также в арсенале незаконных оружейников нашли гранатомёты и гранаты, более 700 артиллерийских снарядов и мины различного калибра, свыше 87 кг взрывчатых веществ, более 70 тыс. патронов различного калибра и 830 основных частей к огнестрельному оружию.

Как сообщало ИА Регнум, за ноябрь–декабрь 2022 года в России пресекли деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Спецмероприятия проводила ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией. Из незаконного оборота изъяли 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Под уголовную ответственность попали 93 жителя 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Всего за 2022 год в разных регионах России выявили деятельность свыше 50 подпольных оружейных цехов.