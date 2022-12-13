Москва, 13 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В 2022 году в разных регионах России была выявлена деятельность свыше 50 подпольных оружейных цехов. За год было зафиксировано и пресечено более 2600 случаев незаконной торговли оружием. Такая информация прозвучала 13 декабря в ходе совместного заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике Оружие

«Выявлено около 2,6 тыс. фактов незаконного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность 74 организованных преступных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения», — говорится в сообщении информационного центра НАК.

В ходе заседания, которое провел директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников, также было сказано о предотвращении 123 преступлений террористической направленности, в том числе 64 террористических актов.

Годом ранее при подведении итогов антитеррористической деятельности в России НАК проинформировал о ликвидации 236 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.