ЦБ: экономика России превысила потенциальный уровень
Москва, 6 сентября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Российская экономика превысила свой потенциальный уровень, заявили в Центральном банке России. Аналитические данные отражены в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.
«Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления… сменились новым раундом подъёма в августе», — говорится в материале.
Отмечается, что снижение уровня потенциального ВВП связано с геополитическими потрясениями последних лет. К настоящему времени фактор частичной замены выпавшего экспортного спроса и высокий кредитный импульс привели к превышению ВВП своего нового потенциального уровня.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Россия в течение ближайшего десятилетия за счёт разработки имеющихся месторождений может войти в топ-5 мировых производителей лития. По объёмам добычи Россия уступит лишь Китаю, Чили, Аргентине и Австралии.