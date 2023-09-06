Москва, 6 сентября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Российская экономика превысила свой потенциальный уровень, заявили в Центральном банке России. Аналитические данные отражены в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления… сменились новым раундом подъёма в августе», — говорится в материале.

Отмечается, что снижение уровня потенциального ВВП связано с геополитическими потрясениями последних лет. К настоящему времени фактор частичной замены выпавшего экспортного спроса и высокий кредитный импульс привели к превышению ВВП своего нового потенциального уровня.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Россия в течение ближайшего десятилетия за счёт разработки имеющихся месторождений может войти в топ-5 мировых производителей лития. По объёмам добычи Россия уступит лишь Китаю, Чили, Аргентине и Австралии.