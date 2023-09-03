Москва, 4 сентября, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Россия в течение ближайших 10 лет за счёт разработки имеющихся месторождений может войти в пятёрку мировых производителей лития, уступая лишь Чили, Аргентине, Китаю и Австралии, передаёт 4 сентября РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса «Остаток заряда: хватит ли новой экономике лития».

Иван Шилов ИА Регнум Литий

Судя по докладу, в дальнейшем объёмы добычи лития могут ещё сильнее вырасти, если разработанные в России технологии извлечения этого металла из растворов будут эффективными.

В Росконгрессе отметили при этом наличие существенного дефицита лития на российском рынке. С 1997 года после закрытия рудника в Красноярском крае Россия не ведёт собственной добычи. В 2022 году поставлять литий в страну отказались Аргентина и Чили.

Властям следовало бы ускорить оформление разрешений на освоение крупнейшего отечественного месторождения в Мурманской области, это может обеспечить России 10% мирового рынка к концу десятилетия с учётом предполагаемых объёмов добычи, считают авторы доклада.

С декабря 2022 года стоимость гидроксида лития, которая была $85 тыс., упала до $35 тыс. за тонну. В ближайшие годы тенденция сохранится, на это повлияют рост предложений и конкуренции на рынке. При этом в России литиевые проекты будут рентабельны даже по цене за металл в $20 тыс. за тонну, говорится в докладе.

Автопром является основным потребителем лития. Это направление активно развивается в России. Металл используют в производстве аккумуляторов для электромобилей. В планах России к 2030 году производить до 220 тыс. электромобилей различных типов ежегодно, отмечено в документе.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня Росатом заключил договор на начало добычи и производства карбоната лития на территории Боливии. Первый замгендиректора российской компании Кирилл Комаров заявил, что для Росатома это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка $600 млн. В планах компании строительство промышленного комплекса мощностью 25 тыс. тонн карбоната лития в год.

В марте спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва заявил, что Зимбабве рассчитывает на дальнейшую работу с российскими компаниями в области добычи и обработки алмазов, а также на сотрудничество по добыче лития. Зимбабве входит в пятёрку стран с крупнейшими залежами лития. Постепенный переход от углеводородного топлива к электрическому транспорту как раз позволит стране развивать сотрудничество с Россией, отметил политик.