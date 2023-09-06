Бразилиа, 6 сентября, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Как минимум 22 человека стали жертвами экстратропического циклона, обрушившегося в на южные регионы Бразилии. Об этом 5 сентября сообщила со ссылкой на местные власти газета O Globo.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

В штате Риу-Гранди-ду-Сул погибли от удара стихии 21 человек, ещё один погиб в соседней Санта-Катарине. В их числе жертв циклона оказался спасатель, погибший при исполнении служебного долга.

Губернатор Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте уточнил, что из-за циклона пострадали около 60 городов, без крова остались 1650 человек. По данным правительства штата, уровень воды в реках поднялся на более, чем 20 метров, следствием чего стали масштабные паводки. Мэрия города Мусун рекомендовала жителям найти припасы на ближайшие 72 часа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в турецком Стамбуле жертвой мощных наводнений, вызванных аномально сильными ливнями стал один человек. Сильнее других от наводнения пострадал район Башакшехир, где на некоторых улицах потоком воды начало уносить припаркованные автомобили. В этом же районе жители города оказались заблокированы в здании библиотеки и не могли выйти самостоятельно, их пришлось эвакуировать.

Во многих провинциях Турции сильные дожди вызвали наводнения. Жертвами стихии стали четыре человека, ещё семеро ранены, несколько человек числятся без вести пропавшими.