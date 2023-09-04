Анкара, 4 сентября, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Во многих провинциях Турции сильные дожди вызвали наводнения. Жертвами стихии стали четыре человека, ещё семеро ранены. Кроме того, есть без вести пропавшие, говорится 4 сентября в газете Hürriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В статье отмечается, что в Анкаре в результате наводнения погиб один человек, семеро ранено при затоплении автомобилей и АЗС. Также повреждена дорога.

В районе Гюльшехир города Невшехир погибли два человека, которые попали в паводковые воды, находясь в автомобиле. В Кайсери из-за проливных дождей переполнились русла ручьёв.

Находившаяся в одном из автомобилей 50-летняя женщина погибла после попадания в паводковые воды и последующего провала под землю, пишет издание.

13 оказавшихся на мели человек спасли. Семь пострадавших с лёгкими травмами доставили в отделение неотложной помощи Аксарайской учебно-научной больницы. По данным газеты, состояние пострадавших удовлетворительное. Спасатели продолжают поиски отца и его ребёнка, их считают пропавшими без вести.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября наводнение из-за сильных ливней произошло в черноморском регионе Турции, в городе Самсун подтоплены дома и улицы. На одной из городских улиц после ливня обрушилась дорога. В провал упали некоторые автомобили.

В Южно-Сахалинске в ночь на 1 сентября ввели режим ЧС из-за обильных осадков, в городе развернули пункт временного размещения. Власти региона сообщали, что детские сады работают в штатном режиме, там есть запасы питьевой воды и продуктов. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заявил о переносе линеек в школах города на 4 сентября из-за непогоды.