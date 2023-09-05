Стамбул, Турция, 6 сентября, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Жертвой мощного наводнения мощного наводнения, вызванного сильным ливнем, стал один человек в турецком Стамбуле. Об этом 5 сентября сообщило руководство одноименной провинции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

«Один человек погиб, утонув в потоках воды из-за наводнения в районе Башакшехир» — цитирует телеканал TRT заявление администрации провинции.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, в свою очередь, подтвердил подтопление улиц в ряде районов на западе города. Глава города отметил, что власти не ожидали ливня такой интенсивности, над ликвидацией последствий удара стихии работают более 2,1 тысячи сотрудников.

Отмечается, что сильнее других от наводнения пострадал район Башакшехир, где на некоторых улицах потоком воды начало уносить припаркованные автомобили. В этом же районе жители города оказались заблокированы в здании библиотеки и не могли выйти самостоятельно, их пришлось эвакуировать. При этом ливень сопровождается сильным ветром, скоростью около 10 — метров в секунду.

Руководство провинции Стамбул предупредило жителей заранее о ливне, в провинции объявлен жёлтый уровень опасности, людей просят по возможности оставаться дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во многих провинциях Турции сильные дожди вызвали наводнения. Жертвами стихии стали четыре человека, ещё семеро ранены. Ещё несколько человек числятся без вести пропавшими.

13 оказавшихся на мели человек спасли. Семь пострадавших с лёгкими травмами доставили в отделение неотложной помощи Аксарайской учебно-научной больницы.

Также 3 сентября наводнение из-за сильных ливней произошло в черноморском регионе Турции, в городе Самсун подтоплены дома и улицы. На одной из городских улиц после ливня произошло обрушение дороги. В провал упали несколько автомобилей.