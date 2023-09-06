Краснодар, 6 сентября, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Следствие в Краснодаре возбудило уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки, в совершении которого заподозрили мать ребёнка, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве двухлетней дочери (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, женщина проживала со своей дочкой в съемной квартире. Мать поместила ребёнка в ванну с водой и удерживала до тех пор, пока девочка не перестала подавать признаков жизни.

После этого подозреваемая сама обратилась в экстренную службу, сообщив о произошедшем. Женщину доставили к следователю. В отношении её назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля в Череповце Вологодской области погиб шестилетний ребёнок. В его смерти заподозрили мать. Женщина сообщила, что задушила ребёнка, а после сама попыталась свести счёты с жизнью.

В конце мая в посёлке Ленинский Тульской области местная жительница убила двухмесячную дочь, пытаясь её успокоить, потому что девочка сильно плакала.