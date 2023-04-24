Череповец, Вологодская область, 24 апреля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. В Череповце Вологодской области погиб шестилетний ребёнок. По подозрению в убийстве мальчика задержана его мать. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«В совершении преступления подозревается 47-летняя мать ребёнка», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

О совершённом преступлении в экстренные службы женщина сообщила сама. Звонок поступил ночью 24 апреля. Подозреваемая рассказала, что в комнате общежития на улице Комсомольской в Череповце она убила сына. До приезда правоохранителей женщина оставалась в комнате.

«При осмотре места происшествия на теле мальчика были обнаружены следы удушения», ― добавили в следственном ведомстве.

При этом сама задержанная пояснила, что пыталась свести счёты с жизнью. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По данным Telegram-канала Shot, женщина задушила ребёнка мочалкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Екатеринбурге мать убила двух несовершеннолетних детей, после этого женщина свела счёты с жизнью. Трагедия разыгралась на улице Технической, 148. Тело горожанки было обнаружено неподалёку от детской площадки рядом с многоэтажным домом.

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