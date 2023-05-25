Тула, 25 мая, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Жительница тульского посёлка Ленинский убила двухмесячную дочь, пытаясь её успокоить, сообщил 25 мая РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По словам матери малышки, девочка сильно плакала, и она, пытаясь её успокоить, «на несколько секунд» закрыла рот дочери. Девочка успокоилась и, как посчитала мать, заснула. Однако примерно через час женщина заметила, что малышка посинела, после чего она вызвала скорую.

Приехавшие по вызову медики констатировали смерть ребёнка. Мать задержали, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как сообщало ИА Регнум, другой страшный инцидент с участием младенца произошёл в конце апреля в Ростове-на-Дону. Семейную пару заподозрили в убийстве собственной восьмимесячной дочери. Тело ребёнка расчленили и пытались спрятать в квартире: разрубленное на части тело находилось в морозильнике.

Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело об убийстве младенца родителями.