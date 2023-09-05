Вашингтон, 6 сентября, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский пожертвовал доверием к собственной стране ради американских денег, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами. Об этом он написал в своём микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам политика, украинский лидер решил обмануть США, желая получить ещё больше денег.

«Нашу страну обманывает глава Украины, желающий пожертвовать доверием к собственной нации как «демократии» для получения ещё больших денег от налогоплательщиков США», — отметил он.

Рамасвами напомнил, что украинский президент заявил о готовности провести выборы на Украине в случае получения дополнительного финансирования со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа украинский лидер допустил проведение выборов на Украине в случае, если Запад выделит Киеву средства на их организацию и отправит наблюдателей на линию боевого соприкосновения. Он также подчеркнул, что не станет использовать для этого деньги, направленные киевским властям на военные цели.

Представитель Республиканской партии в Конгрессе США Лорен Боберт подвергла критике указанное предложение главы Украины. Она выразила мнение, что такие идеи рождаются из-за неправильной внешней политики США, которую проводит действующая американская администрация.