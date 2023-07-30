Штат Пенсильвания, США, 30 июля, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Выделение Украине многомиллиардной военной помощи из бюджета США связал с крупными заработками семьи действующего главы Белого дома Джозефа Байдена экс-американский лидер Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал 29 июля на митинге сторонников в штате Пенсильвания.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Экс-президент США в своей речи сослался на всплывшие показания информатора Федерального бюро расследований (ФБР). По словам информатора, украинская энергетическая компания Burisma предлагала за помощь в решении некоторых своих трудностей заплатить Байдену и его сыну Хантеру 10 миллионов долларов.

«Байдены получили миллионы долларов от Украины. Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. Джо Байден скомпрометирован, он втягивает нас в глобальный конфликт от имени той самой страны Украины, которая, по-видимому, платила его семье все эти миллионы долларов», — указал Трамп.

По мнению Трампа, Конгресс США должен отказаться от выдачи санкций на любые дополнительные платежи Украине из «опустошённого» бюджета страны.

Кроме того, Трамп призвал ФБР, министерство юстиции и налоговое управление США представить на суд общественности все улики, связанные с «коррумпированными сделками» семьи действующего президента США. По мнению Трампа, общественность заслуживает знать всю правду о «криминальной семье Байденов».

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп сохраняет позиции основного соперника действующего американского лидера Джо Байдена на следующих выборах главы государства, проведение которых намечено на ноябрь 2024 года.

Согласно итогам исследования, 45% избирателей видят в Трампе самого сильного кандидата в рамках будущего противостояния с Байденом. Еще 24% считают, что бывший глава государства, «вероятно, самый сильный» претендент на президентское кресло.