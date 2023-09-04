Москва, 4 сентября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить утверждение национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года. Об этом говорится в соответствующем перечне, опубликованном 3 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Нацпроект в том числе должен предусматривать сбор данных, в том числе с применением датчиков на основе квантовых сенсоров, развитие связи нового поколения, создание инфраструктуры для обработки и хранения данных, причём, чтобы для этого использовали отечественное оборудование, а также технологии и программное обеспечение.

Кроме того, работу с данными нужно обеспечить квантовым шифрованием. Также необходимо разработать алгоритмы обработки и анализа информации, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить преемственность нового нацпроекта с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». Для бесперебойной работы учёных по данному правлению правительству поручили предусмотреть необходимое финансирование, в том числе из федерального бюджета.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2024 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в июле 2023 года заявил о необходимости создать нацпроект по формированию экономики данных. Он отметил, что зависимость от технологий других стран грозит России потерей суверенитета.

Российский лидер также указал на то, что Москве в ряде стран объявили технологическую блокаду. Он подчеркнул, что нужно развиваться собственным путём, но избегая изоляции от других государств.