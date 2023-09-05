Симферополь, 5 сентября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Принятый на Украине закон об административно-территориальном делении Крыма стал ещё одним безумным шагом президента Владимира Зеленского. Об этом 5 сентября заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что для украинского лидера вопрос Крыма болезненный и связан с провалом контрнаступления ВСУ.

Бобков уточнил, что Зеленскому довелось жить в эпоху административно-территориальных преобразований.

«С момента его прихода к власти административно-территориальные преобразования на Украине происходят регулярно: откалываются области и города, уходят территории, поэтому временная пауза в этом процессе, наверное, не даёт ему покоя», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ране 5 сентября Зеленский подписал указ о внесении изменений в «территориальное устройство Крыма». В документе предполагается создание на полуострове военных и военно-гражданских администраций. Также украинский лидер поручил правительству за месяц определить границы административных центров и территориальных общин, а также за три месяца создать администрации новых районов.

Киевские власти неоднократно объявляли о планах по захвату российского Крыма. Ещё в апреле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что ВСУ сделают это за пять — семь месяцев. Однако начавшееся 4 июня масштабное контрнаступление украинской армии провалилось, и ВСУ не смогли дойти даже до первого рубежа российской обороны.

Полуостров Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после госпереворота зимой 2013–2014 годов, получившего название Евромайдан, когда мятежники свергли законно избранную власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, более 96% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

После этого представители российских властей всех уровней неоднократно подчёркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.