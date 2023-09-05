Киев, 5 сентября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в «территориальное устройство Крыма, сообщило 4 сентября «представительство» президента украинского президента на полуострове.

President Of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

В документе говорится о планах создать военные и военно-гражданские администрации. Зеленский поручил правительству в течение месяца определить, где должны проходить границы административных центров и территориальных общин, а также в течение трёх месяцев создать администрации новых районов.

Кроме того, в указе говорится о необходимости провести в Крыму декоммунизации.

В Киеве неоднократно заявляли о намерении захватить Крым. В апреле 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что это произойдёт через пять — семь месяцев. При этом масштабное контрнаступление, которое ВСУ начало 4 июня, так и не дало значимых результатов, украинская армия не смогла прорвать первую линию российской обороны.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в августе 2023 года заявил, что ВСУ неспособны захватить Крым. Он подчеркнул, что этому не помогут даже поставки западного оружия Киеву.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что пребывание Крыма в составе Украины было незаконным. Он напомнил, что в 1991 году на полуострове прошёл референдум, где 93% граждан проголосовали за сохранение Крыма в составе СССР, преемницей которого стала Россия.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта 2014 года Крым и Севастополь провели референдумы по воссоединению с Россией. В голосовании приняли участие более 80% граждан, из них за воссоединение полуострова с Россией проголосовали более 96%. 18 марта того же года новые субъекты вошли в состав России.