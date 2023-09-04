Москва, 4 сентября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Киевский режим постарается сделать так, чтобы информация о провале контрнаступления ВСУ дошла до как можно меньшего числа жителей Украины, считает Александр Перенджиев, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. Об этом он заявил 4 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировали, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом.

«Я думаю, что киевский режим постарается сделать так, чтобы эти заявления Путина и Шойгу не дошли до большей части украинского населения, — сказал Перенджиев. — Украина — это не самостоятельное государство. Ее власти просто выполняют команды, которые поступают сверху. И ни Западу, ни Киеву не выгодно, чтобы слова российских президента и министра обороны обсуждались рядовыми гражданами».

По его словам, когда придёт время отчитываться перед населением о результатах контрнаступления ВСУ, то власти Украины даже не попытаются выкрутиться, а просто скажут, что сведения о провале ВСУ это враки и что всё на самом деле хорошо и нормально.

Отвечая на вопрос о том, что теперь будет происходить на линии фронта, после того, как контрнаступление ВСУ стало выдыхаться, Перенджиев заявил, что в ближайшее время там особых перемен не случится.

«Мы не будем пока осуществлять резкое наступление. В большей степени сконцентрируемся на перемалывании оставшихся резервов ВСУ, — сказал он. — Но речь конечно не идёт исключительно об ожиданиях наступления со стороны украинской армии. Скорее всего, ВС России сосредоточатся на нанесении ударов по тыловым частям ВСУ. Речь идёт о ракетных ударах, воздушно-бомбовых, ударов при помощи дронов. Иными словами — выбивать, выбивать и выбивать. Упор на военные технологии».

Как подчеркнул Перенджиев, наступать всё равно придётся, но для этого нужно подготовить благоприятные условия, дабы противник мог оказать российской армии только минимальное сопротивление.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что так называемое контрнаступление ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал.

Министр обороны России Сергей Шойгу также подтвердил, что контрнаступление Украины можно считать провалом, а ВСУ несут большие потери.

До этого, военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что в неудачах ВСУ виноваты американские и натовские руководители, которые, во-первых, не дали Киеву авиацию, а во-вторых, оказались неспособны подготовить украинскую армию к прорыву глубоко эшелонированной российской обороны.

Британский военный обозреватель Шон Белл констатировал, что Украина не в состоянии вести с Россией войну на истощение и будет сталкиваться со всё большими трудностями при затягивании конфликта.