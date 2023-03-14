Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 18:39 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке отмечаются за последние десять лет заметные результаты развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, но необходимо кардинально повысить качество жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить экологические и инфраструктурные проблемы, придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан, заявил 14 марта на совещании по развитию дальневосточных городов президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства напомнил, что правительство России планирует внедрять программу по развитию дальневосточных городов, в которых сложилась непростая ситуация с расселением аварийного жилья.

По словам Путина, в ближайшие годы необходимо добиться кардинального улучшения ситуации, обеспечив жителей современными квартирами и домами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России в ходе рабочей поездки в Архангельскую область поручил региональным властям переселять жильцов из аварийного жилья в деревянные дома. Для этого необходимо использовать дома промышленного производства. Начать расселение в них надо уже в 2023 году.