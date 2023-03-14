Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Мастер-планы развития городов Дальнего Востока должны базироваться на запросах жителей и бизнеса. Об этом 14 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин напомнил, что на Восточном экономическом форуме в 2021 году было объявлено о запуске большого проекта по развитию дальневосточных городов. Он охватывает все центры субъектов федерации, города с населением более 50 тыс. человек, а также Тынду и Северобайкальск, которые являются важнейшими точками Байкало-Амурской магистрали.

«Ключевым инструментом, своего рода отправной точкой для работы для приложения ресурсов здесь являются мастер-планы городов, они должны базироваться на запросах жителей и бизнеса», — сказал Путин.

По его словам, мастер-планы должны включать градостроительные решения — ввод в строй жилых домов, благоустройство парков и скверов, создание школ, детсадов, больниц, дорог и мостов.

Кроме того, они должны сочетаться с развитием экономики и использованием конкурентных преимуществ городов и территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин призвал кардинально повысить уровень жизни на Дальнем Востоке.