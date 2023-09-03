Батайск, Ростовская область, 4 сентября, 2023, 00:31 — ИА Регнум. По инциденту с участником специальной военной операции, в которого стреляли из травматического оружия, возбуждено уголовное дело, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

«По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — написал губернатор.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов региона устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего возле кафе в Батайске. В ходе конфликта в участника спецоперации было выпущено 12 пуль из травматического оружия.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли в Донецкой Народной Республике попытку организации канала сбыта стрелкового оружия и боеприпасов. Как уточнили в управлении ФСБ по региону, у одного из задержанных при себе были обнаружены четыре автомата, граната Ф-1, а также патроны.