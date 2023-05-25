Симферополь, 25 мая, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Пребывание Крыма в составе независимой Украины было незаконным, поскольку волеизъявление жителей полуострова, выраженное на референдуме 1991 года, было грубо искажено. Об этом 25 мая заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов

Он отметил, что незаконность пребывания Крыма в составе независимой Украины очевидна.

20 января 1991 года в Крыму состоялся референдум, на который был вынесен единственный вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?»

Константинов уточнил, что в этом референдуме приняли участие 81% избирателей Крыма, из которых более 93% проголосовали за автономию и право самим определять свою политическую судьбу.

«Тогда крымчане выступили за сохранение в составе СССР, правопреемницей которого, как известно, является Россия. Ни о какой Украине тогда и речи не шло, но политическая воля крымчан была грубо искажена, а союзное законодательство попрано, что и привело к преступному развалу СССР. Своего в конечном итоге мы добились, пусть и через долгие 23 года», — приводит РИА Новости слова главы парламента.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма Украинской ССР от Советского Союза в 1954 году и выступил за его отмену. Ранее с подобным предложением выступал депутат Госдумы Константин Затулин.

Адвокат, доктор юридических наук Павел Астахов заявил, что отменить указ СССР от 1954 года о передаче полуострова Крым Украинской ССР законодательно возможно, но для этого потребуется серьёзная консультация Министерства юстиции РФ, чтобы проверить, нет ли противоречий одних нормативных актов другим.

Ранее Совет Федерации поддержал инициативу об отмене указа 1954 года, согласно которому Крым был передан Украинской ССР. По словам сенатора Ольги Ковитиди, нормативно-правовые акты о передаче Украине Крыма не имеют юридической силы, поскольку были приняты в рамках партийных решений, а не в соответствии с законодательством СССР.