Белгород, 5 сентября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. ВСУ 5 сентября обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», — написал он.

Гладков также сообщил о прибытии на место аварийных бригад и оперативных служб. Они начали устранять последствия обстрела.

Также 5 сентября губернатор сообщил об обстреле украинской армией села Козинка в Грайворонском городском округе. Прилетело восемь мин. Никто не пострадал, но повреждения получили 11 домов и один автомобиль. Кроме того, ВСУ повредили линии электро — и газоснабжения.

Глава области также опубликовал данные об обстрелах региона в течение 4 сентября. Под удар попали 12 населённых пунктов, в них зарегистрировали более 60 прилётов.

При этом от обстрелов ВСУ в Белгородской области гибнут мирные жители. 2 сентября погиб мужчина в посёлке Уразово, когда в частный дом попал снаряд запущенный ВСУ.