Нижний Новгород, 5 сентября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Группа ГАЗ отозвала иск на сумму 15,6 млрд руб. к Volkswagen после достижения мирового соглашения, сообщил 5 сентября Арбитражный суд Нижегородской области.

Группа ГАЗ

«Прекратить производство по делу, принять отказ от иска», — сказано в картотеке арбитражных дел.

Как сообщало ИА Регнум, с 2012 года немецкий автопроизводитель Volkswagen начал производить машины в Нижнем Новгороде на площадке Группы ГАЗ. Здесь производили модели Škoda Octavia и Škoda Kodiaq, а также Volkswagen Taos.

Кроме того, Volkswagen Group и ГАЗ в июне 2017 года подписали соглашение о поставке двигателей Volkswagen для легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ.

На фоне американских санкций, под которые подпала Группа ГАЗ, немецкий производитель расторг соглашение о контрактной сборке в августе 2022 г. Позже Volkswagen объявил о приостановке производства автомобилей в России.

Российская компания понесла убытки. 15,6 млрд рублей — это сумма, в которую ГАЗ оценил ущерб в связи с расторжением соглашения о контрактной сборке с Volkswagen.

Группа ГАЗ подала в суд, и с 20 марта все активы Volkswagen в России на время разрешения спора заморозили в соответствии с судебным решением. Сначала имущество Volkswagen арестовали, но затем суд отменил эту меру.

К настоящему моменту, несмотря на отказ Группы ГАЗ от претензий на сумму 15,6 млрд рублей, российская компания намерена взыскать с Volkswagen 28,4 млрд рублей из-за остановки поставок двигателей.