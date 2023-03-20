Нижний Новгород, 20 марта, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Всё имущество, принадлежащее в России компании Volkswagen, арестовано решением суда, передаёт 20 марта РБК.

Михаил Фомичев/РИА Новости Сборка автомобилей Фольксваген на конвейере завода Фольксваген Групп в Калуге

Ходатайство группы ГАЗ удовлетворил арбитражный суд Нижегородской области. Группа подала в суд на Volkswagen, чтобы взыскать с него 15,6 млрд руб. убытков, вызванных расторжением договора о сборке в Нижнем Новгороде.

Уточняется, что иск группа ГАЗ подала 14 марта. Рассмотрев запрос, суд своим решением наложил арест на долю Volkswagen Aktiengesellschaft (28,06%) в ООО «Фольксваген Груп Рус», долю Skoda Auto A. S. (16,8%) в этой же компании и долю Volkswagen Dinance Luxemburg S. A. (55,14%) там же.

Также наложен арест на 11 объектов недвижимого имущества ООО «Фольксваген Груп Рус» и на оборудование и другое движимое имущество Volkswagen в России. Суд арестовал долю ООО «Фольксваген Груп Рус» в уставном капитале ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания Страхование» и ООО «Скания Финанс».

Согласно материалам суда, группа ГАЗ подала иск в отношении Volkswagen после расторжения компанией договора от мая 2017 года о контрактной сборке машин на предприятии ГАЗ в Нижнем Новгороде под торговыми марками VW. Сборка планировалась до конца 2025 года.

В марте 2023 года Volkswagen объявил, что приостанавливает производство в России своих авто. Сотрудникам предприятия предложили уволиться. Убытки группы ГАЗ составили из-за действий Volkswagen 15,575 млрд руб.